В 75% всех новых смартфонов установлены камеры Samsung и Sony

09.10.2020, 15:53, Разное

Эксперты Strategy Analytics изучили ситуацию на мировом рынке фото-видеокамер для смартфонов. Согласно его результатам, порядка 75% новых смартфонов имеют датчики производства Samsung и Sony.

Согласно данным аналитиков, в сложившейся ситуации всего лишь 25% объективов, устанавливаемых в новые девайсы, созданы другими компаниями. Большинство аппаратов оборудуется камерами от японской Sony, она снабжает указанными комплектующими свыше 44% смартфонов.

Второе месть в рейтинге досталось южнокорейской Samsung, ее доля на рынке составила 32%. Бронзу с 9% получила компания OmniVision, в целом же продажи камер для смартфонов вырос на 15%. Основной рост обеспечивается датчиками небольшого разрешения, в 2 и 8 мегапикселей. Их производители устанавливают в камеры с несколькими объективами.

На рост спроса на подобные продукты, согласно данным Strategy Analytics, не повлиял даже кризис, вызванный пандемией коронавируса. Первые два квартала показали увеличение прибыли от таких датчиков до 6,3 миллиарда.