 

Технология строительства атомных подлодок в РФ изменится

09.10.2020, 15:50, Новости дня

На предприятии “Севмаш”, которое является частью Объединенной судостроительной корпорации, собираются внедрить новый метод строительства атомных подводных лодок. Как поясняют специалисты, в ближайшем будущем здесь будут использовать блочно-модульную технологию.

Ее суть состоит в том, что блоки будут собирать на специализированных производствах, а на верфи только соединят их вместе и запустят субмарину в плавание.

По словам инженеров, в результате удастся достичь сразу нескольких важных целей. Суда станут более качественными, их строительство удешевится и ускорится. Сэкономленные средства государство сможет направить на решение социальных и других важных проблем. О сроках запуска новой технологии пока не сообщается.



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