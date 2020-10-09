«ВКонтакте» обновляет фирменный стиль

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09.10.2020, 15:50, Новости дня

Популярная российская социальная сеть «ВКонтакте» меняет свой внешний вид. Разработчик представил декстопную версию, в которой используется измененный логотип ресурса. Кроме того, пользователи смогут заметить здесь фирменный шрифт.

Как сообщили представители команды ИТ-специалистов, обновленная версия «ВКонтакте» постепенно станет доступной для всех пользователей. Но уже сейчас около ста тысяч добровольцев, согласившихся принять участие в тестировании новой версии, могут оценить ее качество.

Каждый желающий может присоединиться к этой группе. Достаточно лишь зайти в настройки профиля и включить обновленный дизайн. Часть пользователей получит его автоматически.



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