«ВКонтакте» обновляет фирменный стиль

09.10.2020, 15:50, Новости дня

Популярная российская социальная сеть «ВКонтакте» меняет свой внешний вид. Разработчик представил декстопную версию, в которой используется измененный логотип ресурса. Кроме того, пользователи смогут заметить здесь фирменный шрифт.

Как сообщили представители команды ИТ-специалистов, обновленная версия «ВКонтакте» постепенно станет доступной для всех пользователей. Но уже сейчас около ста тысяч добровольцев, согласившихся принять участие в тестировании новой версии, могут оценить ее качество.

Каждый желающий может присоединиться к этой группе. Достаточно лишь зайти в настройки профиля и включить обновленный дизайн. Часть пользователей получит его автоматически.