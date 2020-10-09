Автомобиль Атамбаева обстреляли после митинга в Бишкеке

09.10.2020, 15:48, Новости дня

Автомобиль бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамабаева попытались обстрелять после того, как тот начал уезжать с митинга в центре Бишкека.

В момент, когда Атамбаев и другие оппозиционные лидеры сели в машину, неизвестный выстрелил несколько раз в сторону машины, передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщения очевидцев.

В Сети также опубликовали видеозапись с этим инцидентом.

Также в ходе митингов пострадал член партии «Ата Мекен» и оппозиционер Тилек Токтогазиев, передает «Sputnik Киргизия».

Токтогазиева выдвигали на пост вице-премьер-министра от четырех партий – «Ата Мекен», «Бир бол», «Республика», «Реформа».

В пятницу президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о введении на территории Бишкека режима чрезвычайного положения до 21 октября. Комендантом столицы назначен заместитель министра внутренних дел Киргизии Алмазбек Орозалиев.

Перед этим Жээнбеков подписал указ об отставке премьер-министра республики Кубатбека Боронова, информирует пресс-служба главы государства. В то же время Центральная избирательная комиссия Киргизии объявила, что назначит повторные выборы в парламент республики до 6 ноября.

Вместе с тем бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев назвал протесты в республике «третьей революцией», добавив, что на митингах в Бишкеке возможны провокации для дестабилизации ситуации.