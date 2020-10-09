Лукашенко рассказал, как помог Тихановской выехать в Литву

09.10.2020, 15:48, Новости дня

Белорусские власти при выезде экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской в Литву дали ей с собой 15 тыс. долларов с госпредприятия и поручили посольству помочь с переездом, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По словам главы государства, после выборов Тихановская попросилась на прием к главе МВД республики Юрию Караеву, о чем тот доложил Лукашенко, передает БелТА.

«Я отправил туда двух человек: его первого заместителя и руководителя Оперативно-аналитического центра при президенте. В целом просьба была одна: «Пожалуйста, передайте президенту, я хочу уехать из Беларуси: будет беда». Мы понимали, что может быть беда», – рассказал Лукашенко.

Он отметил, что дал распоряжение под охраной вывезти ее в Литву к детям. По словам Лукашенко, Тихановская сказала, что у нее нет денег, тогда президент республики распорядился взять с госпредприятия 15 тыс. долларов и передать ей.

Также Лукашенко добавил, что белорусскому посольству в Литве дали поручение помочь Тихановской с переездом, в том числе с поиском квартиры. Однако «ее быстро взяли под контроль спецслужбы Литвы», сказал глава республики.

В сентябре Тихановская заявляла, что пока не собирается уезжать из Литвы, куда она уехала в целях безопасности после президентских выборов в республике.

Напомним, Сейм Литвы принял резолюцию, в которой назвал экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую «избранным лидером республики». В ответ в Совете республики Нацсобрания Белоруссии обвинили Литву в грубом вмешательстве во внутренние дела республики.