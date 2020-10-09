 

Принц Уильям пообщался по видеосвязи с королевой Ранией, Шакирой и Кейт Бланшетт

09.10.2020, 15:45, Разное

Вчера принц Уильям анонсировал свой новый проект: он учредил международную экологическую премию The Earthshot Prize, которая уже получила статус “самой престижной” в области защиты окружающей среды. Чуть позже были названы имена знаменитых людей, которые поддержали благотворительную инициативу герцога и вошли в состав жюри премии, в их числе – королева Иордании Рания, актриса Кейт Бланшетт, натуралист Дэвид Аттенборо, певица Шакира и многие другие. И затем на официальной странице Кенсингтонского дворца появился небольшой фильм, в котором в том числе запечатлены фрагменты разговоров по видеосвязи или личной встречи, как в случае с Аттенборо, с вышеперечисленными единомышленниками Уильяма.

Дэвид Аттенборо и принц Уильям

Хотя ситуация уже неотложна, она все же еще не безнадежна. Когда мы все прижаты к стене, нам приходится объединяться и искать новые инновационные решения. Мы начинаем двигаться вперед, и происходит прорыв. Я надеюсь, такие платформы, как The Earthshot Prize, помогут нам в этом еще больше, – поделилась своим мнением королева Рания.

По моему мнению, самое замечательное в Earthshot Prize – это возможность переосмыслить привычные сценарии, выявить новые возможности и позитивные действия. Конечно, сейчас уже существуют решения многих проблем, но мы должны ими пользоваться и отмечать их, – сказала Кейт Бланшетт.

Ваши дети, мои дети – именно им придется искать способы сокращения выброса углерода, восстановления экологии океанов, очищения воздуха. Так что мы должны информировать молодые умы и вкладывать в них, вот почему образование имеет такое важное значение. Но мы тоже не можем просто стоять на месте, нам нужно прокладывать путь, и начинать нужно уже сейчас. Знаю, звучит амбициозно и на этом пути будет много вызовов, но я также знаю, что будет много тех, кто поможет с ними справиться, – заявила Шакира.

Отметим, что над проектом The Earthshot Prize принц Уильям и их с Кейт Миддлтон Королевский фонд работали на протяжении двух лет. Организаторы собираются вручать награду проектам в области решения экологических проблем в течение 10 лет – каждый год по пять грантов. Для проведения торжественной церемонии ежегодно будет выбираться один из крупнейших городов мира.  



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