 

Лукашенко раскрыл подробности выезда Тихановской в Литву: Плакала у меня на шее

09.10.2020, 15:43, Разное

В пятницу, 9 октября, белорусский лидер выступил на совещании по актуальным вопросам. В ходе заседания Александр Лукашенко высказался о демонстрациях и поездке Светланы Тихановской в Литву.

Президент заявил, что сразу после оглашения итогов выборов протестующие хотели одного – принести сакральную жертву. Ей якобы должна была стать один из лидеров оппозиционного движения Светлана Тихановская.

Лукашенко вспомнил, как связался с председателем КГБ Валерием Вакульчиком и попросил его вместе с поздразделением взять под контроль штаб оппозиции. В противном случае могло бы случиться несчастье.

По словам президента, злоумышленники планировали поджечь здание, где находилась Тихановская, и свалить случившееся на власть. К операции по спасению оппозиционера были подключены 120 сотрудников силовых ведомств.

На следующий день экс-кандидат на пост главы Белоруссии встретилась с министром внутренних дел Юрием Караевым. Она попросила главу ведомства вывезти ее из страны.

Александр Лукашенко лично распорядился, чтобы оппозиционеру дали 15 тысяч долларов для жизни за границей. “Большое спасибо вам”, – плакала у меня на шее. Вывезли”, – заключил белорусский лидер.



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