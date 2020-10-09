 

Мнение: Эпилог 16-го сезона фотосериала Разморозка

09.10.2020, 15:20, Разное

Я сняла эпилог к последнему сезону, предлагаю вам посмотреть и прокомментировать.

Сами сначала напишите, что заметили, насчет рыбалки, конфликтов и треугольников.

Тут всем этим ситуация очень насыщена. Три нерыбы все-таки.

А я потом задам вам вопросы.

Смотреть ЗДЕСЬ.

Предыдущие серии сезона:
Серия 1
Серия 2
Серия 3
Серия 4

Сезон 16 вконтакте

Источник: Эволюция



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.07 / Личное: Умерла, а мне не жалко

15.09 / «Особь женского пола»: Агата Муцениеце высказалась о Мирославе Карпович

21.07 / Онколог рассказала о пользе воды для кишечника

30.07 / Мнение: ТВ Белоруссии о задержании сотрудников ЧВК “Вагнер”

18.09 / “Кинотавр-2020”: Александр Паль, Любовь Аксенова, Антон Лапенко, Ксения Собчак, Кристина Асмус и другие гости седьмого дня фестиваля

01.07 / Жена автора “Кода да Винчи” Дэна Брауна обвиняет его в нескольких изменах

18.09 / Самим смешно: Брэд Питт и Дженнифер Энистон разыграли пикантную сцену в творческом проекте Шона Пенна

05.07 / «У Господа Свой сценарий»

17.07 / Мнение: Настало время вопросов Украине

18.07 / Всему голова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска