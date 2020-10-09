Мнение: Эпилог 16-го сезона фотосериала Разморозка
09.10.2020, 15:20, Разное
Я сняла эпилог к последнему сезону, предлагаю вам посмотреть и прокомментировать.
Сами сначала напишите, что заметили, насчет рыбалки, конфликтов и треугольников.
Тут всем этим ситуация очень насыщена. Три нерыбы все-таки.
А я потом задам вам вопросы.
Смотреть ЗДЕСЬ.
Предыдущие серии сезона:
Серия 1
Серия 2
Серия 3
Серия 4
Сезон 16 вконтакте
Источник: Эволюция
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