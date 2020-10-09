Мнение: Эпилог 16-го сезона фотосериала Разморозка

09.10.2020, 15:20, Разное

Я сняла эпилог к последнему сезону, предлагаю вам посмотреть и прокомментировать.

Сами сначала напишите, что заметили, насчет рыбалки, конфликтов и треугольников.

Тут всем этим ситуация очень насыщена. Три нерыбы все-таки.

А я потом задам вам вопросы.

Смотреть ЗДЕСЬ.

Предыдущие серии сезона:

Серия 1

Серия 2

Серия 3

Серия 4

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