 

Перевод класса на «дистант» возможен при выявлении нескольких случаев COVID-19 — Анна Попова

09.10.2020, 15:15, Разное


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«Ковид [COVID-19] – это тоже респираторное заболевание, но мы его только изучаем. Поэтому, если в классе есть несколько заболевших, то уже возможно переводить класс на дистант. Но это не основание для того, чтобы прерывать процесс [занятий] во всей школе. В каждом конкретном случае принимаются индивидуальные меры. Здесь уже санитарные врачи в субъектах решение принимают», – цитирует Попову «Российская газета». 

Глава ведомства сообщила, что во время сезонной вспышки ОРВИ и гриппа допускается прерывание эпидпроцесса в школе в случае, если в классе отсутствуют 20% учащихся и больше. Чтобы принять решение о дистанционном обучении, администрации школы не требуется распоряжение Роспотребнадзора и других ведомств. 

Накануне заместитель главы Министерства просвещения Виктор Басюк заявил, что в в настоящий момент на карантин по коронавирусу ушли порядка 3% российских школ — это примерно 1200 учебных заведений. 

Замглавы Минпросвещения сообщил также, что в первую неделю сентября около 1 000 учителей заболели и не вышли на работу.

«При этом Роспотребнадзор отмечает, что количество заболеваний учителей находится в норме и достаточно стабильно», — добавил он.



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