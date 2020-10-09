Румыния отозвала посла из Белоруссии

09.10.2020, 15:08, Новости дня

Румыния приняла решения отозвать своего посла Виорел Мошану из Белоруссии для консультаций, сообщил румынский министр иностранных дел Богдан Ауреску.

«Мы решили отозвать нашего посла в Белоруссии для консультаций в знак солидарности с Литвой и Польшей. Белоруссия должна понять, что давление на дипломатическом уровне на страны ЕС не поможет диалогу и не приведет к положительному результату», – написал Ауреску в Twitter.

В пятницу Польша отозвала часть дипломатического персонала из Белоруссии на консультации. Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявлял, что польские власти найдут способ, как отреагировать на требование Белоруссии сократить число дипломатов Польши в республике.

Решение об отзыве послов из Белоруссии принял ряд других государств, в том числе Латвия, Словакия, Эстония, Чехия и Болгария. Отозван из Минска и литовский посол, хотя Вильнюс поначалу вместе с Варшавой отверг предложение властей Белоруссии о сокращении дипломатического присутствия в республике. Кроме того, ЕС решил отозвать из Белоруссии часть послов для консультаций.