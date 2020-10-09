 

Румыния отозвала посла из Белоруссии

09.10.2020, 15:08, Новости дня

Румыния приняла решения отозвать своего посла Виорел Мошану из Белоруссии для консультаций, сообщил румынский министр иностранных дел Богдан Ауреску.

«Мы решили отозвать нашего посла в Белоруссии для консультаций в знак солидарности с Литвой и Польшей. Белоруссия должна понять, что давление на дипломатическом уровне на страны ЕС не поможет диалогу и не приведет к положительному результату», – написал Ауреску в Twitter.

В пятницу Польша отозвала часть дипломатического персонала из Белоруссии на консультации. Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявлял, что польские власти найдут способ, как отреагировать на требование Белоруссии сократить число дипломатов Польши в республике.

Решение об отзыве послов из Белоруссии принял ряд других государств, в том числе Латвия, Словакия, Эстония, Чехия и Болгария. Отозван из Минска и литовский посол, хотя Вильнюс поначалу вместе с Варшавой отверг предложение властей Белоруссии о сокращении дипломатического присутствия в республике. Кроме того, ЕС решил отозвать из Белоруссии часть послов для консультаций.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.08 / Оппозиция в Беларуси не признает официальные результаты выборов президента

25.06 / У Солнца были обнаружены новые частицы

19.09 / В Госдуму внесены законопроекты о НДД, НДПИ и экспортной пошлине на нефть

12.08 / В столице США стрельба стала нормой — но мэра больше беспокоит несоблюдение карантина

28.07 / Сенат Румынии посчитал днем победы над нацистской Германией 8 мая

16.07 / Валаам открыли для туристов

10.08 / В Беларуси в ходе протестов задержали более 120 человек

27.09 / Премьер Венгрии Орбан назвал санкции за оккупацию Крыма “неразумной политикой”

28.07 / Университет Нотр-Дам отказался проводить президентские дебаты

07.08 / Историк-предсказатель предрекает победу на американских выборах Байдену

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска