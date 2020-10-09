Американский оппозиционер назвал Навального пешкой в шахматной партии США

09.10.2020, 15:08, Новости дня

Находящийся в Германии Алексей Навальный мог сотрудничать с западными спецслужбами, а причастность Кремля к его отравлению маловероятна, сообщил американский оппозиционер, редактору газеты Struggle/La Lucha и активист Партии социалистического единства Грег Баттерфилд.

«Мы знаем, что у ЦРУ и других западных военных агентств долгая история работы с так называемыми «оппозиционерами», которые поддерживают их империалистические козни против правительств, которые те считают своими врагами. От свержения Мосаддыка в Иране, Сукарно в Индонезии, Альенде в Чили и до наших дней. Вашингтон так или иначе причастен к украинскому Майдану в 2013-2014 годах, а нынешний лидер президентской гонки, бывший вице-президент США Джо Байден, после переворота выполнял функции «колониального губернатора» Киева. Многие подозревают, что сегодня США причастны к событиям в Белоруссии и армяно-азербайджанскому конфликту. Навальный – еще одна пешка в их шахматной партии», – сообщил Баттерфилд, слова которого приводит ИноСМИ со ссылкой на британскую The Capital News.

Кроме того, по словам Баттерфилда, класс американских миллиардеров также может преследовать свои цели, какая бы политическая фракция ни находилась у власти. «Таким образом, даже если Трамп больше сосредоточен на разжигании войны против Китая и Ирана, это отнюдь не означает, что американская «разведка» утратила интерес к РФ и другим бывшим советским республикам. После распада СССР дальнейшее расчленение Российской Федерации стало долгосрочной целью как демократов, так и республиканцев», – уверен он.

Он не исключил, что ЦРУ и другие агентства «попытаются раздуть вокруг дела Навального прозападные протесты», но предположил, что такие планы не увенчаются успехом. «Не думаю, что Навальный пользуется большим доверием, поскольку он и его попечители в социальных требованиях рабочего класса не заинтересованы. Мне кажется более вероятным, что это такая долгая партия, чтобы укрепить репутацию и печальную известность Навального на Западе, сделав из него некий антипутинский символ. Возможно, они попытаются передать его дело в Международный уголовный суд, Европейский суд по правам человека и другие подобные органы. Это поможет Вашингтону и ЕС в будущих антироссийских военных действиях и экономическом саботаже», – отметил Баттерфилд.

Кроме того, он назвал маловероятным причастность Кремля к отравлению Навального. «Возникает вопрос: кому выгодно покушение на Навального, да еще и столь неаккуратное? Явно не правительству России. Это лишь пропаганда Запада», – уверен Баттерфилд.

В то же время он выразил мнение, что ситуация с Навальным станет предлогом, чтобы ввести против РФ новые санкции или попытаться остановить запуск проекта «Северный поток – 2».

«Я полагаю, это вероятный исход. Сегодня санкции для США – излюбленный метод войны низкой интенсивности. Хотя Трамп менее сосредоточен на прямой конфронтации с Россией, чем предыдущая администрация, он более чем готов вводить против Москвы произвольные и вредные санкции. Самые ярые сторонники Трампа в правящем классе США – это нефтегазовые миллиардеры. Глобальное падение цен на нефть и газ угрожает их прибылям. Поэтому они хотят прибрать к рукам каждый топливный маршрут. Отсюда и захват Вашингтоном нефтяных и газовых месторождений в Сирии, его вмешательство в дела Нагорного Карабаха и Венесуэлы, а также продолжающееся военное противостояние с Ираном. Из-за этого «Северный поток –2» рискует стать очагом более открытых боевых действий между США и Россией, даже если Трампу удастся остаться у власти», – заключил Баттерфилд.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия готова ответить на возможные санкции Германии, Франции и Евросоюза из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Между тем в Кремле отказались считать публикации в Le Monde о санкциях за Навального поводом для реакции.

В начале недели ОЗХО заявила, что в анализах Навального было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных.

Еще до публикации доклада ОЗХО Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ. Юрист и общественный деятель Илья Ремесло нашел серьезные противоречия с фактами в интервью Навального блогеру Юрию Дудю.

Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, комментируя ситуацию с блогером, заявил, что Москве не в чем оправдываться перед Германией и другими странами, которые безапелляционно и бездоказательно утверждают, что РФ якобы виновна в «отравлении» Навального». Он потребовал «представить все материалы и вещественные доказательства», которые якобы «доказывают совершение преступления против российского гражданина».

Кремль многократно подчеркивал, что РФ готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.