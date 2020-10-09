 

Пелоси ставит под сомнение пригодность Трампа к работе

09.10.2020, 15:05, Новости дня

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси поставила под сомнение пригодность президента Дональда Трампа к службе.

Она анонсировала законопроект о создании комиссии, которая позволила бы Конгрессу отстранить президента от его обязанностей, воспользовавшись 25-й поправкой к Конституции.

Пелоси считает, что Трамп должен предоставить больше информации о своем здоровье после того, как у него диагностировали коронавирус.

Президент немедленно отреагировал в «Твиттере», написав: «Это сумасшедшую Нэнси надо поместить под наблюдение».

Конгресс в данный момент не заседает, поэтому серьезное рассмотрение инициативы, не говоря уже о голосовании, маловероятно.



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