Пелоси ставит под сомнение пригодность Трампа к работе
09.10.2020, 15:05, Новости дня
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси поставила под сомнение пригодность президента Дональда Трампа к службе.
Она анонсировала законопроект о создании комиссии, которая позволила бы Конгрессу отстранить президента от его обязанностей, воспользовавшись 25-й поправкой к Конституции.
Пелоси считает, что Трамп должен предоставить больше информации о своем здоровье после того, как у него диагностировали коронавирус.
Президент немедленно отреагировал в «Твиттере», написав: «Это сумасшедшую Нэнси надо поместить под наблюдение».
Конгресс в данный момент не заседает, поэтому серьезное рассмотрение инициативы, не говоря уже о голосовании, маловероятно.
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