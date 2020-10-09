США ввели иммиграционный запрет для членов китайской Компартии

09.10.2020, 15:05, Новости дня

Соединенные Штаты ввели широкий иммиграционный запрет для членов Коммунистической партии Китая (КПК): теперь они не смогут стать гражданами США или получить вид на жительство.

Служба гражданства и иммиграции США опубликовала следующее уведомление: «В случае отсутствия исключительных обстоятельств, любой иммигрант, который является или являлся членом Коммунистической или любой другой тоталитарной партии внутри страны или за ее пределами, не допускается в Соединенные Штаты».

Администрация президента Трампа в последнее время часто выступает с критикой в адрес КПК в связи с ее ролью в сокрытии вспышки коронавируса.

Согласно заявлению иммиграционной службы, изменения введены в рамках «широкого набора законодательных инициатив, принятых Конгрессом в интересах борьбы с угрозами безопасности Соединенных Штатов».