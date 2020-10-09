 

Realme готовит суперфлагман с процессором Snapdragon 875 и 125-ваттной зарядкой

09.10.2020, 14:53, Разное

Компания Realme готовит к выпуску новый смартфон с суперфлагманскими характеристиками. В устройстве, которое выйдет уже в первом квартале 2021 года, будет мощный процессор Snapdragon 875 и 125-ваттная зарядка.
Новое поколение однокристальной системы Qualcomm представит на технологическом саммите 1 декабря. Между тем уже сейчас известно, какой аппарат первым получит такой чип Soc, об этом сообщило руководство китайской компании Realme. Новинка войдет в линейку Realme 7, анонсированную накануне. Это не первый технопрорыв компании, за короткий срок она сумела завоевать значительную часть рынка мобильных устройств.

В новом флагманском аппарате производитель реализует современный тип дисплея, частота обновления изображения которого будет выше аппаратов конкурентов. Долгую работу девайсу обеспечит аккумулятор на 4 тысячи мАч, поддерживающая подзарядку в 125 Ватт. Всего за три минуты она позволяет зарядить батарею на треть, поддерживает гаджет также протоколы Warp, VOOC, SuperVOOC, SuperVOOC 2.0, Dart и SuperDart.

Более того, новый суперфлагман позволит использовать его зарядку для восполнения зарядка на ноутбуке. Информация о других технических особенностях пока не опубликована. Первыми новинку получат торговые сети Европы, о стоимости нового Realme данных также еще нет.



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