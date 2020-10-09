Лукашенко предупредил о новых радикальных методах организации протестов в Белоруссии

09.10.2020, 14:48, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил о формировании в стране новых, более радикальных форм организации протестов.

«Но ведь это тоже технологии, направленные не только на усыпление нашей бдительности, но и на формирование новых, радикальных форм организации протестов. Да, они, как многие говорят, сдулись. Это правда. Но появился больший радикализм», – цитирует БелТА Лукашенко.

По его словам, радикалы, которые пытаются «втянуть молодежь и детей в провокации», стали видны, «потому что уже прятаться не за кого». При этом Лукашенко подчеркнул, что наведение порядка в Белоруссии сейчас не требует жестких действий.

«Многие люди просто требуют жестоко навести порядок. Я хочу успокоить их: в этой жестокости, даже жесткости сегодня нет необходимости. Если такая необходимость будет, она немедленно будет задействована», – сказал он.

Глава государства отметил, что страну необходимо сохранить, «если мы не хотим того, что происходит по периметру», поэтому нужно отказаться от неадекватной жестокости. Также Лукашенко попросил прощения перед жителями Минска и попросил их потерпеть.

Ранее Лукашенко призвал не сравнивать политическую ситуацию в Белоруссии и Киргизии, заявив, что это непрофессионально. Также он поручил в течение недели провести кадровые перестановки в вузах, студенты которых «продемонстрировали небрежное отношение к высшему образованию».

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова». Во время протестных акций в Минске по требованию белорусских властей неоднократно блокировался доступ к интернету.