Эксперт назвал существенное препятствие для интеграции России и Белоруссии

09.10.2020, 14:23, Разное

Эксперт напомнил, что согласно договору о создании Союзного государства должны были пройти выборы в парламент СГ. Предполагалось, что в него войдет 75 депутатов от России и 28 от Белоруссии.

Без Палаты представителей нельзя сформировать Счетную палату Союзного государства, отметил эксперт. Кроме того, работающий парламент позволит создать прозрачный механизм экономических отношений между двумя странами и покончить с контрабандой санкционной продукции, которая поступает в Россию через Белоруссию, уверен Киселев.

Россия и Белоруссия пытаются договориться об интеграции несколько последних лет. Была подготовлена 31 дорожная карта. От их подписания Белоруссия уклонилась. Минск настаивает на экономических преференциях от Москвы, в частности, дешевых энергоносителях.

Эксперты полагают, что Союзное государство может стать конфедерацией. Это форма объединения, при которой стороны сохраняют большую часть своей самостоятельности, но проводят единую экономическую и внешнюю политику.

Такой вариант был бы оптимальным и для Москвы и для Минска, считает политолог Алексей Мухин. Первым делом предстоит военная интеграция, затем Россия и Белоруссия создадут единую валюту, прогнозирует эксперт. Политические вопросы будут отложены на потом, сказал аналитик в комментарии порталу “Украина.ру”.

После президентских выборов в Белоруссии сложилась благоприятная ситуация для интеграции, убежден политолог Александр Рар. Александр Лукашенко испортил отношения с Западом – теперь у Москвы будет больше возможностей склонить его к уступкам, пояснил эксперт.