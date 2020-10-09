В Черниговской области незаконно пытались создать “горсовет” – СБУ

09.10.2020, 14:10, Новости дня

В Черниговской области группа граждан пытались незаконно создать “горсовет”. Об этом 9 октября проинформировала СБУ.

“Служба безопасности Украины разоблачила организованную группировку, которая пыталась сформировать в Прилуках псевдогосударственными образования для расшатывания общественно-политической ситуации в регионе. По предварительным данным следствия, участники группы, в которую входило девять местных жителей, пытались создать в городе так называемый “альтернативный” орган местного самоуправления. Для легализации незаконной структуры фигуранты разработали поддельные документы, в том числе устав “горсовета”, – говорится в сообщении.

В спецслужбе рассказали, что организаторы группы создали собственную страницу в одной из соцсетей и там призывали граждан “присоединяться к псевдогосударственному образованию”.

“Также агитаторы планировали расформировать местные органы государственной власти и местного самоуправления на территории города. Для этого они распространили информацию о создании так называемой “ликвидационной комиссии”, – объяснили в СБУ.

В ходе обысков правоохранители обнаружили оргтехнику, поддельные документы, бланки, удостоверения, печати, штампы и другие “предметы, подтверждающие противоправную деятельность”.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.