 

МИД выразил беспокойство военной активностью НАТО в Балтийском море

09.10.2020, 14:08, Новости дня

Наращивание военной активности НАТО в непосредственной близости от российских границ в регионе Балтийского моря вызывает беспокойство, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с датским коллегой Еппе Куфудом.

«Говорили о вопросах безопасности в регионе Балтийского моря. Мы привлекли внимание наших партнеров к беспокоящему нас наращиванию военной активности НАТО непосредственно вблизи от российских границ. Мы подчеркнули, что не видим в этой части Европы, как, собственно, и в целом в Европе, каких-либо проблем, которые требуют военного решения», – сказал он.

«Мы подтвердили нашу позицию против конфронтации, за налаживание конструктивного диалога, в том числе между военными ведомствами, между военными как по линии двусторонних отношений, так и в рамках взаимодействия между Россией и НАТО», – передает ТАСС слова Лаврова.

Он также напомнил о многочисленных предложениях, которые российская сторона направляла Североатлантическому альянсу по нормализации ситуации и укреплению доверия в общем регионе, включая предложения о том, чтобы отодвинуть учения от линии соприкосновения между Россией и странами НАТО, и договоренность о согласовании минимальной дистанции, которая должна всегда соблюдаться военно- морскими флотами и военно-воздушными силами.

«Никакого ответа на эти конструктивные предложения со стороны НАТО мы пока не получили», – подчеркнул министр.

Напомним, в сентябре Генштаб сообщил о предотвращении опасных инцидентов при полетах авиации НАТО у границ России.



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