Росгвардия вооружится новыми видеорегистраторами

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09.10.2020, 14:08, Новости дня

Персональные видеорегистраторы нового поколения «Дозор-78», способные отслеживать координаты, скорость движения и фиксировать обстановку в режиме онлайн, поступят на вооружение сотрудников Росгвардии в следующем году, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Завершились испытания и приёмка видеорегистратора нового поколения «Дозор-78», разработанного для Росгвардии одной из российских компаний. Новые устройства поступят в войска национальной гвардии РФ уже в следующем году», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Отмечается, что время непрерывной работы нового видеорегистратора составляет до 13 часов. «Дозор-78» сможет отслеживать координаты и скорость движения на маршруте патрулирования и фиксировать обстановку во время несения службы в онлайн-режиме. Прибор отличается высокой прочностью и возможностью подключения к нему внешних камер.

«В Росгвардии персональные видеорегистраторы применяются во время несения службы при обеспечении безопасности на массовых мероприятиях, при проведении специальных операций, выездах вневедомственной охраны на поступающие сигналы с объектов. Камеры также могут применяться и сотрудниками лицензионно-разрешительных подразделений для фиксации действий при проведении проверочных мероприятий, осуществления надзорных функций», – добавили в ведомстве.

В 2018 году в концерне «Калашников» сообщали, что в региональные подразделения Росгвардии поступят около 10 комплексов «Стена» для защиты от агрессивных граждан.



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