Лавров заявил о невозможности расследовать инцидент с Навальным без фактов

09.10.2020, 13:48, Новости дня

Россия не может начать расследование по инциденту с блогером Алексеем Навальным, пока ей не предоставили факты, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Нам заявляют, что мы сами должны вести расследование этого преступления, но мы не можем расследовать дело, по которому у нас нет фактов», – сказал он, передает ТАСС.

Министр также указал, что угрозы ввести санкции против РФ в связи с инцидентом с Навальным не вызывают удивления.

«То, что будут объявлены санкции, как анонсируется, без доказательств и завершения расследования, на котором настаивают Германия и другие страны ЕС, это нас не удивляет, мы такое уже видели, когда было дело об отравлении в Солсбери», – сказал он.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия готова ответить на возможные санкции Германии, Франции и Евросоюза из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Между тем, в Кремле отказались считать публикации в Le Monde о санкциях за Навального поводом для реакции.

В начале недели ОЗХО заявила, что в анализах Навального было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных.

Еще до публикации доклада ОЗХО Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ. Юрист и общественный деятель Илья Ремесло нашел серьезные противоречия с фактами в интервью Навального блогеру Юрию Дудю.

Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, комментируя ситуацию с блогером, заявил, что Москве не в чем оправдываться перед Германией и другими странами, которые безапелляционно и бездоказательно утверждают, что РФ якобы виновна в «отравлении» Навального». Он потребовал «представить все материалы и вещественные доказательства», которые якобы «доказывают совершение преступления против российского гражданина».

Кремль многократно подчеркивал, что РФ готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.