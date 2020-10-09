 

ВС Татарстана оставил в силе приговор отцу по делу о насилии над полуторагодовалой дочерью

09.10.2020, 13:48, Новости дня

Верховный суд Татарстана в результате апелляционного рассмотрения оставил без изменения приговор жителю Бугульмы, обвиненному в насилии над полуторагодовалой дочерью и приговоренному судом первой инстанции к исправработам за причинение легкого вреда здоровью, сообщили в суде.

«Приговор оставлен без изменения», – сообщил источник РИА «Новости».

По данным прокуратуры Татарстана, инцидент произошел в конце октября 2019 года. Приехавшие на вызов в один из частных домов Бугульмы врачи скорой помощи обнаружили кровотечение у полуторагодовалой девочки, которая была дома с отцом и двумя другими детьми. Врач-гинеколог местной районной больницы выявил травмы, свидетельствовавшие о насилии. После проверки следователи предъявили мужчине обвинение в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетнего ребенка.

Подозреваемый, по данным местных СМИ, в ходе следствия сообщил сначала, что не применял насилия к дочери, просто хотел поменять ей памперс и случайно травмировал ребенка, а позже заявил, что из-за ссоры с женой сорвал зло на ребенке. Жена в суде выступила в защиту мужа.

В июне суд не нашел состава преступления в его действиях. Прокуратура Татарстана оспорила решение суда об оправдании отца девочки.

В июле Верховный суд Татарстана отменил оправдательный приговор в отношении жителя Бугульмы, обвиненного в насилии над полуторагодовалой дочерью. 

Напомним, 13 августа Бугульминский городской суд в результате нового рассмотрения дела жителя Бугульмы, обвиненного в насилии над полуторагодовалой дочерью и оправданного судом, вновь оправдал его по статье о насильственных действиях сексуального характера, приговорив к исправительным работам за причинение легкого вреда здоровью.



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