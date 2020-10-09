Нобелевский комитет дает четкий сигнал по направлению развития науки

09.10.2020, 13:45, Новости дня

Нобелевская премия по химии на этот раз досталась двум женщинам – американской и французской ученым. Дженнифер Дудна представляет Калифорнийский университет в Беркли, а Эммануэль Шарпентье – Институт инфекционной биологии Общества Макса Планка.

Эксперты отметили тот факт, что самую престижную в мире науки премию присудили за достижения в методике редактирования генома.

Это четкий сигнал ученым, утверждают специалисты. Значит, генетика в ближайшие годы будет в центре внимания ведущих научно-исследовательских учреждений. Эксперты не уточняют, какие именно проблемы должны решать генетики в первую очередь. Впрочем, не трудно догадаться, что речь может идти либо о здоровье человека, либо о проблеме повышения урожайности в сельском хозяйстве.