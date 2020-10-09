 

В подледном арктическом озере найден новый вид микробов

09.10.2020, 13:45, Новости дня

Российские ученые сделали новое открытие. Исследовательская группа из института ядерной физики Санкт-Петербурга изучила образцы льда, взятого из арктического озера Восток. В результате ученые обнаружили ранее неизвестный науке вид микроорганизмов.

Как сообщили исследователи, микробы жили на большой глубине в подледном озере. Пришлось опускаться на 3721 метр ниже уровня моря, вырезая лед и отбирая пробы подводного водоема.

Дальнейшее изучение проводилось на уровне генов. Как оказалось, обнаруженные микробы лишь на 87% схожи с одним из уже известных штаммов. Однако это совершенно новый вид микробов, уточняют специалисты. Его пока невозможно отнести ни к одному из известных классов.



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