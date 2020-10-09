 

В Кремле предупредили россиян о новых мерах из-за коронавируса

09.10.2020, 13:43, Разное

В середине сентября скорость распространения COVID-19 в стране резко выросла. По словам экспертов, причиной тому – холодный сезон. В осенне-зимний период люди больше всего подвержены простудам и болезням верхних дыхательных путей.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил в беседе с РИА Новости, что если число инфицированных россиян продолжит расти, то “могут потребоваться новые меры”. Какие именно ограничения могут ввести в стране, в Кремле не уточнили.

За весь период пандемии было зафиксировано 1,27 миллиона случаев заражения коронавирусом нового типа. Более 1 миллиона человек вылечились и покинули больницы, 22 тысяч пациентов не смогли победить недуг, рассказали в оперштабе.

Ранее специалист Ольга Лебединская заявила, что пик заболеваемости COVID-19 придется на ноябрь. При этом она отметила, что нынешняя ситуация с коронавирусом в стране не так страшна. Рекордный прирост связан с увеличением количества проведенных тестов.

Власти просят россиян соблюдать меры предосторожности: держать социальную дистанцию в 1,5 метра, носить медицинские маски и перчатки в транспорте и других общественных местах. Также необходимо регулярно мыть руки и пользоваться антисептиком.



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