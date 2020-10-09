Дочь Моники Белуччи и Венсана Касселя дебютировала на обложке глянца

09.10.2020, 13:40, Разное

В последнее время имя старшей дочери Моники Белуччи и Венсана Касселя – 16-летней Девы – не сходит со страниц мировых СМИ. То она рассекретит своего бойфренда – манекенщика Луку Саландра, то появится на озере Комо – на съемках новой рекламной кампании Dolce&Gabbana. С последним брендом Дева сотрудничает не первый месяц, и именно его одежда была выбрана для первого появления девушки на страницах глянца – Дева дебютировала в роли cover girl французского издания журнала Elle.

Новостью одной из первых поделилась мама Девы, Моника Белуччи, опубликовав обложку на своец странице в Instagram. Она отметила скоротечность жизни и пожелала дочери легкой дороги в мире шоу-бизнеса:

Однажды… жила-была маленькая девочка… Жизнь летит с такой скоростью! Пусть этот мир благоволит тебе, любовь моя!

Напомним, Дева – первый ребенок Моники Белуччи и Венсана Касселя. У нее есть родная сестра, 9-летняя Леони, а с недавних пор, с прошлого апреля, появилась и сводная – у Венсана и Тины Кунаки родилась дочь Амазония. О Деве пока мало что известно, так как Моника и Венсан держали своих детей подальше от общественного внимания. Но теперь, похоже, ситуация в отношении Девы изменилась.

Если однажды одна из моих дочерей скажет, что хочет пойти по моим стопам, я не буду против. Я надеюсь, они будут увлеченными людьми, пусть это касается любой области – даже если они захотят открыть свою пекарню и готовить каждое утро ароматный хлеб, здорово! Главное, чтобы то, чем мы занимаемся, наполняло нашу жизнь смыслом, заставляло просыпаться по утрам с чувством благодарности, – рассказывала Моника в интервью Verissimo.

Дева Кассель в рекламе D&G