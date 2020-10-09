“Часовые пояса”: Регина Тодоренко и Влад Топалов выпустили первую совместную песню

09.10.2020, 13:40, Разное

Иногда кажется, что Регина Тодоренко успевает все: быть женой и мамой, вести шоу “Орел и Решка” и блог в Instagram, а еще – записывать песни. Сегодня Регина и Влад Топалов презентовали их первую совместную композицию – “Часовые пояса”.

Песня соткана из любви на разных концах земли, нежности в телефонных разговорах, ожидания самолетов, поездов, только бы поскорее быть рядом. Несколько лет назад мы и не знали, куда приведут нас ночные разговоры на расстоянии десятков тысяч километров, когда я была на Барбадосе, а Влад – в Москве. Оказалось, нам было уготовлено захватывающее путешествие друг в друга. Люблю тебя, @vladtopalovofficial ! И каждому из вас, мои дорогие, желаю встретить того самого прекрасного спутника своей жизни, с которым не страшно отправиться в любое путешествие, – написала в соцсети Регина под анонсирующим песню роликом.

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Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)7 Окт 2020 в 10:55 PDT

Все давно ждали…. но у меня всегда внутри было ощущение, что должно прийти время…. должна прийти песня. Это должно быть что-то, что родится естественно, а не потому что “надо”! И сейчас я чувствую, что время пришло, музыка пришла и момент настал сам собой! Спасибо Богу за тебя, моя родная! Я тебя люблю! – написал в свою очередь Влад.

Напомним, Регина Тодоренко и Влад Топалов познакомились летом 2017-го во время совместной работы в театре, осенью появились первые слухи об их романе, зимой – первые совместные фотографии в социальных сетях. Уже весной 2018-го влюбленные подтвердили статус своих отношений и начали выкладывать совместные романтичные фотографии в сеть. 25 октября Влад и Регина узаконили свои отношения. На камерной свадьбе присутствовали только близкие друзья и родственники. 5 декабря у пары родился сын.

Историю любви Регины Тодоренко и Влада Топалова читайте здесь.