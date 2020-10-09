Эксперт Михальчик: Светка-развратница! – Личное мнение

09.10.2020, 13:25, Разное

Главный инсайдер полусветской жизни столицы Юля Михальчик вдруг выдала, что это не Федя Бондарчук виноват в разводе, в Светка.

А что ему оставалось делать, раз Светка закрутила ногами? Уныло пойти к Паулине, чтобы хоть как-то утешиться, считает эксперт.



Ну чо, Светка, загуляла, развратница?! Фото: Соцсети

Мнение Михальчик чрезвычайно авторитетно. Во всяком случае, после высказываний о мусульманских семьях. Кто, если не певица Михальчик знает, как всё было на самом деле?

Я пошла к Светке Бондарчук, чтобы взглянуть на неё под новым углом — вдруг, в самом деле она — развратница?

Посмотрела свежее видео, где Светлана рассказывает историю появления очередной «обнажёнки».

Мы были в дороге 8 часов. Решила выложить фотографию в купальнике, чтобы остановить трёхдневный зажор пирожками. Отфотошопила изображение — а куда деваться? Все фотошопят, говорит Светка, а вы разве нет?

В общем, типичное поведение развратницы. Впрочем, Света подчеркнула, что нынешний муж был не против.

Ну, вы знаете, я не очень люблю Светлану. Мягко скажем, что не люблю, да? Но считать её роковухой-изменщицей — Юль, ты серьёзно? Светка — уютная баба, хороший компаньон, любит жрать пирожки и пить наливочку!

Объективно считать Бондарчук гулящей писечкой, от которой муж ушёл к Паулине только потому, что Светка сама загуляла — это глупость какая-то, обнажающая собственные комплексы.

«Логика» Михальчик мне совершенно понятна. Мужика — оправдать, на Светку повесить всех собак. Вдруг Фёдор, увидев глупость Михальчик, грамотно рассудит — идеальная ведь жена!

Я буду гулять направо-налево, а Юля ждать меня дома, сидя на жопе ровно. Если вдруг даже спарюсь и спалюсь с очередной Паулиной, Юлька скажет мне, что сама виновата в моих изменах!

Идеальная жена, да? Согласна быть даже десятой, да.

Михальчик, твои представления о женщине меня ужасают. Вот серьёзно, это раболепное преклонение перед пенисом просто вводит в ступор. Есть хоть что-то, что ты не сможешь простить мужчине? Или во всём и всегда виновата в твоих глазах только женщина?

Обвинять Светку в том, что она сама загуляла — это натуральное дно. Бедный Федя, что ему оставалось? Ох, несчастный, Юлечка готова тебя пожалеть!

Пока есть такие как Михальчик, пока они вот так рассуждают, мы никогда не будем жить в нормальном обществе, где уважают женщин. Одна, вон, спрашивала, что ты сделала, чтобы тебя не били. Теперь вот эта обвиняет Светку в развале семьи.

Стыдоба. Или вы — такие же? Что не готовы простить мужчине? Назовите хотя бы три таких вещи.