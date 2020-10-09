 

Протесты в Белоруссии назвали бессодержательными: Они просто против

09.10.2020, 13:23, Разное

Социолог Оксана Шелест рассказала, что самый частый упрек упрек в адрес белорусского сопротивления – бессодержательность демонстраций. Некоторые страны считают, что белорусы “просто против” действующего президента. Они не понимают, какую цель на самом деле преследуют протестующие.

“Но это легко объяснить. Люди сейчас – за возвращение права выбора”, – заявила эксперт. По ее словам, большинство граждан не согласны с результатами выборов президента и требуют новое голосование – честное и прозрачное. Они хотят увидеть реальных кандидатов на пост главы страны, с нормальными программами.

Эксперт отметила, что пока в Белоруссии не прошли новые выборы главы государства, говорить о геополитическом курсе или экономических реформах рано. Такие решения должны приниматься в ходе общественного обсуждения, сообщает издание Thinktanks.by.

Шелест добавила, что уличные демонстрации и забастовки на предприятиях выглядят “взрослыми”. Жители республики серьезно подошли к проблеме. Сначала они хотят убрать главное препятствие в осуществлении конституционных прав, а затем всем вместе выбрать путь развития страны.

Напомним, голосование прошло 9 августа. Явка составила 84%. Победу одержал действующий президент Александр Лукашенко. Как сообщает Центризбирком, за политика отдали голос более 80% жителей страны. Его главный оппонент Светлана Тихановская получила 10% поддержки.



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