 

Ида Галич заразилась коронавирусом

09.10.2020, 13:23, Разное

Популярная телеведущая и блогер Ида Галич сообщила своим поклонникам, что она вместе с мужем Аланом Басиевым заразилась коронавирусом, передает “Экспресс газета”. Супруги уже обратились за медицинской помощью. Подробностей произошедшего блогер не сообщила. Она лишь заметила, что попасть на обследование легких оказалось не так-то просто. Судя по всему, болезнь протекает у супругов без пугающих симптомов.



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