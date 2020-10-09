После тяжелой формы коронавируса наблюдается длительный иммунитет

09.10.2020, 13:17, Разное

Медики из Массачусетской больницы заявили, что длительный иммунитет наблюдается у людей, которые перенесли коронавирус в тяжелой форме. Об этом говорят результаты исследования, проведенного с участием 343 больных с COVID-19.

Ученые взяли образцы крови у заразившихся пациентов. Коронавирус у большей части из них протекал в тяжелой форме. Анализы брались в течение четырех месяцев после того, как были зафиксированы первые признаки заболевания. Установлено, что уровни IgG в течение данного времени оставались заметно высокими. Ученые связали такие показатели с присутствием антител.

Соответствующие результаты говорят о том, что люди будут защищены от коронавируса в течение продолжительного периода времени. Ученые назвали измерение антител в крови эффективным методом для отслеживания распространения COVID-19 в обществе.