Архангельского и.о. министра образования задержали по подозрению в разврате и порно

09.10.2020, 13:08, Новости дня

Правоохранители задержали исполняющего обязанности министра образования Архангельской области Юрия Гнедышева по подозрению в развратных действиях в отношении несовершеннолетних и распространение порнографических материалов, сообщили в пресс-службе областного правительства.

«Задержан по статьям 135 и 242 УК РФ. В его кабинете проведен обыск, изъят системный блок, телефоны, электронные носители. Его задержали на 48 часов», – сообщил источник РИА «Новости».

Статья 135 УК РФ – о развратных действиях в отношении несовершеннолетних, 242 – о распространении порнографических материалов.

Как пояснили в пресс-службе, Гнедышев был назначен и.о. министра вместо покинувшего пост в конце августа Олега Полухина. В четверг он написал заявление об уходе в отпуск с последующим увольнением.

Напомним, в марте в Екатеринбурге был задержан 35-летний сотрудник дежурной части ГИБДД по подозрению в сексуальных связях с 12-летней девочкой.