В Кремле назвали время начала переговоров по Карабаху в Москве

09.10.2020, 13:08, Новости дня

Переговоры по Нагорному Карабаху на уровне глав МИД стартуют в российской столице в пятницу в 15.00, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Министры иностранных дел прибывают в Москву, и сегодня они начнут работу с министром иностранных дел РФ Лавровым. Ожидаем начало этой встречи в три часа дня», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Ранее в пятницу глава МИД Армении Зограб Мнацаканян вылетелв Москву, где запланированы консультации глав внешнеполитических ведомств Армении, Азербайджана и РФ по вопросу прекращения боевых действий в зоне Нагорного Карабаха.

Напомним, утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.