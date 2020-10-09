В Кремле назвали время начала переговоров по Карабаху в Москве
09.10.2020, 13:08, Новости дня
Переговоры по Нагорному Карабаху на уровне глав МИД стартуют в российской столице в пятницу в 15.00, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Министры иностранных дел прибывают в Москву, и сегодня они начнут работу с министром иностранных дел РФ Лавровым. Ожидаем начало этой встречи в три часа дня», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Ранее в пятницу глава МИД Армении Зограб Мнацаканян вылетелв Москву, где запланированы консультации глав внешнеполитических ведомств Армении, Азербайджана и РФ по вопросу прекращения боевых действий в зоне Нагорного Карабаха.
Напомним, утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.
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