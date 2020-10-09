СБУ потребовала от Google и Apple заблокировать российские приложения

09.10.2020, 13:08, Новости дня

Служба безопасности Украины обратилась к корпорациям Google и Apple с просьбой заблокировать российские приложения на их сервисах Play Market и App Store.

Украинская спецслужба просит убрать из Play Market и App Store приложения, разработанные юридическими лицами, в отношении которых действуют экономические и другие ограничительные санкции, говорится в сообщении СБУ в Telegram.

В то же время СБУ просит МИД Украины информировать иностранных партнеров, работающих на территории Украины, о соблюдении требований действующего законодательства.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что украинские специалисты совместно с зарубежными коллегами работают над блокировкой доступа к мобильному приложению российской соцсети «ВКонтакте» на территории страны.

В мае 2017 года на Украине запретили доступ к ряду российских интернет-ресурсов. Это не помешало соцсети «ВКонтакте» войти в топ-10 популярных сайтов на Украине.

Половина украинцев назвали ошибкой запрет российских соцсетей. Позднее в пресс-службе соцсети сообщили, что если пользоваться мобильным приложением, то «ВКонтакте» доступна на Украине без VPN.