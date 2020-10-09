Нобелевскую премию мира получила Всемирная продовольственная программа

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09.10.2020, 11:00, Новости дня

Нобелевская премия мира присуждена Всемирной продовольственной программе за ее усилия по борьбе с голодом во всем мире, объявил в пятницу Нобелевский комитет.

Организация, являющаяся структурой ООН, удостоилась признания за работу во время пандемии коронавируса, которая «способствовала резкому увеличению числа жертв голода в мире», говорится в заявлении комитета.

Инициатива была учреждена в 1961 году и сегодня обеспечивает пищей более 90 миллионов человек в год.

Комитет также отметил «вклад программы в улучшение условий для мира в районах, затронутых конфликтом, и ее роль в качестве движущей силы в усилиях по предотвращению использования голода в качестве оружия войны и конфликта».

Глава норвежского Нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен отметила, что «в условиях пандемии Всемирная продовольственная программа продемонстрировала впечатляющую способность активизировать усилия».



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