Ученые утверждают – человек силой своего ума способен оказывать влияние на материю

09.10.2020, 13:00, Разное

По последним результатам исследований, проведенных учеными Принстонского университета (США), человек силой своего ума способен оказывать влияние на материю. После нескольких тысяч экспериментов с участием сотен человек появилась возможность подтвердить теорию, согласно которой психические силы в состоянии вмешиваться в работу электронных механизмов, физических объектов и даже воздействовать на метеорологическую обстановку в определенной области.

Так называемые физические силы мозга — это нечто большее, чем чистая легенда или отдельные события, ограниченные рамками таинственных сеансов спиритизма и проклятых домов. В стенах лаборатории сотни людей приняли участие в экспериментах, которые неопровержимо доказывают, что мозг впрямую влияет на материю или — это то же самое — что явление, известное как психокинез, действительно существует. Полученные результаты не оставляют места для сомнений, так как подсчитанная вероятность случайных совпадений составляет одну миллиардную долю. Речь не идет о специфических экспериментах с летающими предметами или гнутыми ложками, но результаты все равно остаются труднопостижимыми.

«Мы считаем, что нашли неопровержимое доказательство реальности этого явления. Психокинетические способности, как оказалось, были у всех тестируемых, и поэтому мы думаем, что речь идет о качествах, присущих всем людям», — заявил доктор Роберт Джан, заведующий лабораторией аномальных исследований Принстона, в интервью английской газете «Дейли телеграф».

Работа этой группы исследователей — а все они ученые с блестящей репутацией — началась двенадцать лет назад. В то время использовались приборы, способные производить ряды цифр, выражаемые с помощью нулей и единиц. Нужно было, чтобы участники опытов влияли на всю систему случайностей своей мыслью так, чтобы какое-то конкретное число выпадало чаще других. Уже с самого начала можно было заметить, что существует некое воздействие человеческих желаний на эту систему чисел и что это воздействие статистически значимо и совсем не подходит под определение случайного.

С тех пор были проведены все возможные проверки, и единственное объяснение, которое можно дать сейчас этому явлению, состоит в том, что мозг способен воздействовать на физические тела.

Группа исследователей также использовала маятники, защищенные от прямого физического воздействия колпаками из прозрачного пластика, для опытов, в ходе которых участники меняли период качания, то есть влияли на амплитуду.

Компьютер контролировал механические системы, которые давали маятнику импульс. В целом в 1543 экспериментах участвовало сорок два человека. Пять из этих тестируемых достигли самых значительных результатов и продемонстрировали, что могут менять качание маятника когда угодно по одному своему желанию, в то время как другие добились результатов поскромнее и могли делать это лишь иногда.

Точно так же проводились опыты с людьми, которые находились на значительном расстоянии от маятника, и, как ни странно, оказалось, что они добивались гораздо лучших результатов, чем ожидалось.

Одно из самых интересных наблюдений, которое сделали ученые в результате этих опытов, состояло в том, что участники-мужчины достигают положительных результатов чаще, чем женщины, и причины этого до сих пор не ясны.

Хотя — как было предположено — и существует возможность того, что эти психические силы присущи всем людям, некоторые из участников добивались исключительно хороших результатов.

Таков случай с тестируемым, который в Принстоне стал известным под номером десять. Ему удавалось производить действия, вероятность случайности которых оценивается как одна стотысячная. Точно так же было замечено, что результаты экспериментов явно улучшаются, если опыты проводятся в парах и, кроме того, если речь идет о парах, составленных из людей, уже имеющих какие-то личные связи друг с другом, дружеские или любовные. В этих случаях результаты были в четыре раза лучше, чем в опытах с одиночными тестируемыми.

Некоторые ученые выразили недоверие к вышеописанным экспериментам, утверждая, что их результаты имеют весьма малое значение с точки зрения статистики. Однако доктор Джан выступил в защиту надежности этих опытов. «Мы требуем признания того, что нами получен ряд наиболее полных данных путем экспериментов, осуществленных с систематичностью, невиданной ранее», —заявил он.