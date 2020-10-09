Пашинян заявил о готовности Армении к возобновлению мирного процесса по Карабаху

09.10.2020, 12:48, Новости дня

Ереван готов к возобновлению мирного процесса по Нагорному Карабаху в соответствии заявлениями стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, сообщил глава армянского правительства Никол Пашинян на заседании межправсовета ЕАЭС.

«Мы верны принципу мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта и готовы к возобновлению мирного процесса в соответствии с заявлениями, сделанными в последние несколько дней президентами и министрами иностранных дел стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ», – сказал Пашинян, передает РИА «Новости».

В то же время он заявил, что действия Турции в Нагорном Карабахе угрожают дестабилизацией не только в регионе, но и во всем мире.

«В военных действиях против нашего народа участвует не только азербайджанская армия, ведомая турецкими военными специалистами. В них также задействованы завербованные Турцией наемники и боевики из Сирии», – сообщил Пашинян.

По его словам, участие наемников в боевых действиях было «подтверждено специальными заявлениями руководителей стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также многочисленными публикациями в авторитетных международных изданиях». «Особую тревогу вызывают активные действия Турции, которые угрожают полностью дестабилизировать ситуацию не только в регионе, но и во всем мире», – отметил премьер Армении.

Он назвал боевые действия на линии соприкосновения «азербайджано-турецкой агрессией против армянского народа».

Кроме того, по словам Пашиняна, обострение ситуации в Нагорном Карабахе привело к тому, что он стоит на пороге гуманитарной катастрофы, передает ТАСС.

«Наш народ встал перед серьезным вызовом. Наши города и села находятся под постоянным ракетным и артиллерийским обстрелом. Под прицелом находится гражданское население Нагорного Карабаха, имеется очень много убитых и раненых. Серьезный урон нанесен инфраструктуре, разрушены жилые здания. Особенно пострадала столица Нагорного Карабаха Степанакерт. Народ Нагорного Карабаха стоит на пороге гуманитарной катастрофы», – отметил он.

Ранее в пятницу глава МИД Армении Зограб Мнацаканян вылетел в Москву, где запланированы консультации глав внешнеполитических ведомств Армении, Азербайджана и РФ по вопросу прекращения боевых действий в зоне Нагорного Карабаха.

Напомним, утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.