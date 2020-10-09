Турция опровергла использование С-400 для обнаружения истребителей F-16

09.10.2020, 12:48, Новости дня

Турция отрицает утверждения о том, что она когда-либо использовала приобретенные у РФ зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 для обнаружения истребителей американского производства F-16 ВВС Греции в Средиземном море, сообщил посол Турции в США Сердар Кылыч.

«Ни о чем подобном речи идти не может. Даже если это вооружение опробовано, подобное действие скоординировано по военным каналам НАТО, членом которого мы являемся», – передает ТАСС слова Кылыча.

8 октября сенаторы Крис Ван Холлен (демократ) и Джеймс Лэнкфорд (республиканец) призвали Госдепартамент США ввести санкции против Турции в связи с планируемыми испытаниями российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. В тексте послания сенаторы выразили обеспокоенность «в связи с сообщениями об активировании Турцией радаров системы С-400 для обнаружения истребителей американского производства F-16, возвращавшихся в конце августа с учений Франции, Италии, Греции и Кипра, посвященных агрессии Турции в Восточном Средиземноморье».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Турции следует заняться поисками альтернативы приобретенным ею российским зенитно-ракетным комплексам С-400, чтобы не создавать риска для авиации членов альянса. При этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что Турция была вынуждена купить российские системы ЗРК С-400, поскольку «не смогла приобрести американские ЗРК Patriot или другие подобные системы для своей обороны».

Ранее стало известно, что почти два года члены американского Конгресса блокировали сделки по продаже вооружений Турции из-за покупки Анкарой ЗРК С-400.

Кроме того, законопроект США по введению санкций против Турции за покупку российских комплексов С-400 стал новой причиной ухудшения отношений между Вашингтоном и Анкарой.

Напомним, СМИ сообщали, что Турция во вторник перебросила российские ЗРК С-400 в черноморскую провинцию Самсун, предположительно, для проведения испытаний.