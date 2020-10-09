 

Мнение: Почему не случилась революция в Белоруссии

09.10.2020, 12:45, Разное

Большое интервью бывшего начальника штаба до сих пор сидящего в СИЗО "газпромовского" банкира Бабарико.
Вознесенский рассказывает, почему по его мнению провалились попытки свержения Лукашенко и почему "свобода и демократия" в Белоруссии пока откладываются.

Сам Вознесенский еще в августе встал на путь сотрудничества с администрацией и критиковал бывших подельников по оппозиционной деятельности (в основном тех, кто связался с Польшей и Литвой)
Впрочем, относительно кадров Бабарико, лишь Колесникова (которая уверенно продолжает мотать срок в СИЗО) пыталась к чему-то серьезному призывать, так как сам Бабарико в своем заранее записанном обращении признавал победу Лукашенко и призывал к созданию новой оппозиционной партии, c чем Тихановская и Ко не могли смириться, так как "финал" для Лукашенко должен был наступить еще 16 августа. Но все получилось немного по другому. Как в силу поддержки Лукашенко Россией, так и в силу ошибок польско-литовской оппозиции, которая сама отчасти помогла Лукашенко консолидировать своих сторонников.
В свете Конституционной Реформы и обещанной реформы партийной системы, у мягкой оппозиции аля концепции Бабарико, будущее в Белоруссии вполне возможно (скорее всего без Колесниковой – слишком много она наболтала), а вот у Тихановской, Латушко и прочих, будущего в рамках политической системы, где существует Лукашенко, конечно нет – они при действующем Лукашенко будут обречены на длительную эмиграцию и попрошайничество за границей.

PS. Группа депутатов Европарламента призвала белорусских генералов не признавать Лукашенко и не выполнять его приказов.
Вот примерно так выглядит невмешательство в дела суверенной страны.

Источник: Colonel Cassad



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