 

«Тебя же дети читают, мразь» – в Twitter начали «кэнселить» Сашу Грей за лайк твита порностудии

09.10.2020, 12:37, Разное

В Twitter нарастают обороты по «отмене» актрисы Саши Грей. Недовольство читателей вызвало то, что она лайкнула твит одной из американских порностудий. В настоящий момент хэштег #cancelsashagrey вышел в международные топы соцсети.

Всё началось с публикации российской социальной активистки, которая зашла на аккаунт актрисы, чтобы изучать лайки той, и нашла там отметку «Нравится» на твите, где студия EvilAngel объявляет о своём 15-летии.

«Тебя же дети читают, мразь! Уму непостижимо, как рука поднимается такое лайкать #cancelsashagrey», – написала она.

Всего лишь за день протест набрал обороты – пользователи со всего мира поддержали хэштег. Некоторые даже нашли в сети фото Саши Грей топлесс и обвинили её в развращении подрастающего поколения и содействии сексуальной объективизации женщин.

«Даже если эта актриса напрямую и не имеет отношения к порнографии, ставить лайки таким студиям – значит, как минимум косвенно поддерживать эту индустрию. В 2020 году это не просто отвратительно, а недопустимо #cancelsashagrey», – гласит один из твитов на эту тему.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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