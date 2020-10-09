Мнение: Почему рейдерам вольготно в России?

09.10.2020, 12:35, Разное

Если вещи называть своими именами, в Крыму произошла рейдерская атака и попытка прибрать к рукам алуштинские пансионаты «Море», «Миндальная роща» и «Морской».

В Москве и Владивостоке разворачивается точно такая же рейдерская атака на крупнейшую в России транспортную компанию FESCO.

На Ямале тоже есть рейдеры, который атаковали активы, принадлежащие Олегу Ситникову, основателю Корпорации «Роснефтегаз». Ситников – это тот самый бизнесмен из Нового Уренгоя, с которым я познакомился в 2015 года на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, и про которого писал, пишу и буду писать, пока не будут найдены заказчики и исполнители покушения на жизнь бизнесмена. В результате этого преступления Ситников получил девятнадцать ножевых ранений, потерял почти три литра крови, но, проведя трое сток в реанимации, чудом выжил.

Рейдерская атака, оказывается, началась еще десять лет назад. Все это время почву для рейдерского захвата активов Корпорации по «твердому оценочному суждению» Ситникова готовила «прокурорская мафия», кукловодил которой Александр Герасименко, занимавший в то время должность прокурора ЯНАО.

По классике рейдерства сначала подключается административный ресурс в виде надзорных органов, затем приходят «налоговики», а после них полиция и следователи. В ситуации с Ситниковым все происходило именно так, и видимо, под непосредственным контролем прокурора ЯНАО Герасименко ( на снимке ниже).

Сотни проверок, обыски, аресты имущества, счетов, изъятие документации, запугивание полицией сотрудников предприятия, полное игнорирование жалоб и заявлений, список беззаконий можно продолжать бесконечно.

Летом 2017 года были арестованы ситниковские баржи, из которых был построен мост через реку Пур.

Через несколько месяцев суд вынесет решение, что арест барж был произведен незаконно, но к тому времени мост уже был разобран, а баржи угнаны за сотни километров от места, где работала переправа, а потом умышленно затоплены.

Так вот, в то самое время, когда происходили все эти события, на Олега Ситникова вышел некто Максим Ветюгов и предложил «разрулить конфликт» с «прокурорской мафией».

За свои «миротворческие» услуги Ветюгов потребовал небольшую долю ООО «Корпорация Рост нефти и газа».

Предложение Ветюгова прозвучала, как угроза, типа, или мы становимся компаньонами и дальше работаем вместе под моей «крышей», или твой бизнес будет окончательно и полностью раздавлен.

Ситникову вынужден был принять предложение Ветюгова, угроза, была вполне реальной, Ветюгов – экс-зам.прокурора города Надым и сын бывшего прокурора ЯНАО Николая Ветюгова.

В общем, в августе 2017 года Максим Ветюгов стал «партнером» Олега Ситникова по бизнесу. Для легитимизации такого «партнерства» даже была оформлена сделка о покупке Ветюговым 5,66% долей Роснефтегаза.

Ну а дальше произошло то, что и должно было произойти, когда связываешься с людьми, про которых говорят, покажи ему палец, он откусит всю руку…

Рейдерский захват перешел в последнюю решающую фазу.

Если коротко. Используя поддельные документы и, по всей видимости, запугав или подкупив бывших сотрудников Корпорации сын экс-прокурора ЯНАО произвел смену директора предприятия и начал по поддельным сделкам перекидывать активы компании на другие фирмы.

Чтобы окончательно спрятать концы в воду Ветюгов и его подельники решили вывести основателя и владельца Корпорации «Роснефтегаз» Олега Ситникова из состава учредителей.

Для этого они на основании решения фиктивного директора Корпорации некоего Рязанцева «размыли» уставной капитал, и тем самым уменьшили долю Ситникова в уставном фонде до мизерного значения (со 100 % до 0, 1 % доли).

На сегодняшний день по факту «мошеннических действий группы лиц по покушению на хищение путем обмана… объектов недвижимости» СУ при ОМВД России по Салехарду возбуждено уголовное дело № 12001711496000390 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ».

Сейчас в Санкт-Петербурге (по месту совершения преступления) проходит доследственная проверка по рейдерскому захвату Корпорации «Роснефтгаз», заявление о преступлении зарегистрировано в КУСП СКР. Срок окончания проверки – 19 октября.

Остановить рейдерский захват в принципе правохранителям не составляет большого труда, стоит только внести соответствующие записи о недостоверности сведений по мнимым директорам в ЕГРЮЛ, и тем самым не позволить преступникам выводить обманом активы предприятия, сохранив производство и рабочие места.

В общем, продолжаю следить и за этой рейдерской атакой. Но у меня уже есть версия, ответа на вопрос «Почему рейдерам вольготно в России?». Потому что у рейдеров есть серьезные покровители в правоохранительных органах. Без них рейдерские атаки, по-моему, вообще были бы невозможны. Так или не так?