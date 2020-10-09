Мнение: Почему журнал «Фитиль» мог позволить себе быть таким едким

09.10.2020, 12:25, Разное

Читатель прислал письмо с подробностями о советском киножурнале «Фитиль», в котором, как мы с вами знаем, чуть ли не каждую серию жёстко критиковали советские порядки. Публикую с разрешения автора письмо:

Здравствуйте, Олег!

Посмотрел выпуск Фитиля из этой записи, и стало прям интересно, как вообще такая весьма едкая работа вообще могла попасть на экран – это же не оттепель и царство гласности, а тоталитарный Cоюз и цензура.

Спросил маму. Она в то время вместе с отцом как раз работала на телевидении (интервью у Гагарина, кстати, брала!) и всю внутреннюю кухню знает. Так вот, по её словам, «Фитиль» – это детище лично Сергея Михалкова, который был любимым автором Сталина, и даже после его смерти оставался “неприкасаемым” и чудовищно влиятельным. Но даже с учётом этого, существование «Фитиля» было возможно только по одной причине – «делать вид, что у нас самокритика и гласность». Журнал регулярно показывали только в одном кинотеатре, только в Москве (на улице Фрунзенская) и туда регулярно водили всякие делегации. Короче, существовал в единственном числе примерно так же, как демонстрационная супершкола из «Электроника».

Кроме того, журнал использовался как политический инструмент на заседаниях партсобрания (т.е. в нём «заказывали» определенных замминистров и ниже), но по негласному правилу он никогда не приводил к посадкам. Упомянутый в сюжете на собрании брал под козырек, говорил «виноват-исправлюсь», делал какие-то уступки своим соперникам и на этом история заканчивалась.

Кроме того, журналу нашли еще одно применение. Помимо нескольких «культовых» картин, в СССР, как и в любой другой стране, было много плохого и очень плохого кино. Вот только у кинотеатров были нормы по показам, проданным билетам и так далее. Ну и как «сделать зал» очень плохому фильму? Вот и придумали перед таким фильмом показывать выпуск «Фитиля». Поскольку другой критики в обществе не было, а запрос на нее был огромным, то народ с удовольствием покупал билеты только для того, чтобы 10 минут посмотреть журнал. Потом большинство уходило, но для статистики это было уже не важно: официально фильм делал требуемую кассу, а съемочная группа получала очередную благодарственную грамоту.

К чему все это? Да просто штрих к жизни и быту того времени.

Лично я придерживаюсь мнения, что «тогда» было не лучше и не хуже, а так же. Сейчас точно также есть «придворные» творцы, «демонстрационные» школы, манипуляции со статистикой и «разоблачительные» статьи в журналах. И при монархах было тоже самое… Общество нашло точку равновесия, схему устройства власти которая всех более-менее устраивает и вот уже много сотен лет уклад остается неизменным, меняя только форму. Но это мое личное времени и я его никому не навязываю.

А вот, кстати, ещё один выпуск «Фитиля». Полагаю, эта серия неплохо зашла бы в США — там сейчас примерно те же проблемы, что и в позднем СССР:

https://www.youtube.com/watch?v=t4mKB9c1IYA