Губернатор Камчатки запретил посещение Халактырского пляжа без маски

09.10.2020, 12:24, Разное

Губернатор Камчатского в связи с загрязнением воды и воздуха в Авачинской бухте подписал постановление о введении масочно-перчаточного режима для посетителей Халактырского пляжа.

Глава региона заверил, что ситуация стабилизировалась, а последствия экологической катастрофы не несут вреда для жизни и здоровья граждан, но в отдельных местах у людей могут возникать проблемы с дыханием.

– В целом проблемы есть, но они не носят катастрофический характер. Единственное — придётся носить маски, хотя это вполне своевременное решение, ведь, кроме небольшой жёлтой пены, в России началась вторая волна коронавирусной инфекции. Поэтому всё достаточно удобно придумано. Если всё же маска не помогла и у вас начались неприятные ощущения, обращайтесь за медицинской помощью, не тяните, — сказал губернатор Владимир Солодов.

Контроль за осуществлением масочного режима на Халактырском пляже будут осуществлять полицейские. Им также даже помочь дроны с видеокамерами. В ближайшем будущем в зоне отдыха запланирована установка турникетов, препятствующих входу на территорию рекреационной зоны людей без средств индивидуальной защиты.

В правительстве края обсуждался и ввод более строгих: ношение противогазов и костюмов радиологической защиты, но поскольку в регионе наблюдается их дефицит, а также высокая их стоимость, было принято решение ограничиться масками.