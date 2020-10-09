Мнение: Дальние подступы, ближние рубежи

09.10.2020, 12:20, Разное

Сообщения о том, что в район карабахского конфликта прибывают иностранные боевики с территории других конфликтов – Сирии, Ливии и даже Афганистана, причем часть этих сообщений исходит и из российских источников, включая официальные – все они прямо или косвенно демонстрируют крах прежней российской концепции "борьбы на дальних подступах". Стоит напомнить, что эта пресловутая "борьба" была идеологическим основанием вторжения кремлевского режима в Сирию, а российские высокие начальники с большим удовольствием декларировали число уничтоженных "террористов", особо выделяя из них граждан России и выходцев из стран бывшего СССР.

Отдельный вопрос, конечно, что побудило этих людей взять в руки оружие и уехать с территории России, где по уверениям пропаганды и сайта "Сделаноунас" идет небывалый подъем промышленности, экономики и социального благосостояния. Видимо, эти люди пресытились хорошей жизнью и поехали добывать адреналин. Однако версию, звучащую "а давайте поубиваем их там, чтобы они не вернулись обратно" с удовольствием и готовностью поддержало все одноклеточное сообщество – от пропагандистов до их невзыскательной аудитории.

И теперь вдруг сотни и тысячи этих самых террористов внезапно появляются непосредственно у наших границ. Причем угроза настолько велика, что в Дагестане, который в силу полного отсутствия национальной и региональной политики является наиболее уязвимым и взрывоопасным регионом Северного Кавказа, Кремль был вынужден в архисрочном порядке менять главу региона с полицейского генерала на чисто армейского. Подобные перестановки делаются не от хорошей жизни – Северный Кавказ снова становится угрожаемым направлением, а карабахский конфликт позволяет Турции создать оперативную базу диверсионно-террористического интернационала непосредственно на границе с Россией. Концепция "борьбы на дальних подступах" тем самым скончалась по причине своей изначальной нежизнеспособности.

Стоит отметить, что Кремль сам вряд ли испытывал иллюзии по поводу того, что ему удастся решить проблему терроризма столь примитивным способом – но ему было нужно обоснование для военного вторжения на территорию чужого государства, а потому эта концепция и была нарисована, что называется, на коленке.

По сути, борьба на дальних подступах – это борьба со следствиями, а не с причинами. Чудовищное социальное неблагополучие, полное отсутствие перспектив, засилье пещерной коррупции по всему Северному Кавказу – всё это в непрерывном режиме создает людей, которые проникаются идеей "Я не буду жить в унижении" и берут в руки оружие защищать свое личное достоинство и право на более достойную жизнь. Их называют террористами и беспощадно истребляют, но они возникают вновь и вновь. Причина – именно в той среде, которая генерирует безнадежность существования, и вместо борьбы со следствиями власть должна была бы ликвидировать "исходный код" этого явления. Но не может и не хочет, так как чудовищная социальная обстановка сама является следствием беспощадного грабежа страны, ради которого нынешняя власть и существует.

Борьба со следствиями – вообще визитная карточка нынешних временщиков. Прямо сейчас идет такая же борьба с коронавирусом. Причина массовых заболеваний – в подорванном иммунитете людей. Они живут в обстановке непрекращающегося стресса, в повальной нищете, вынуждены питаться дешевыми и некачественными суррогатами, их постоянно накачивает пропаганда бесконечным и непрекращающимся психозом. Та же социальная и бытовая неустроенность огромного числа людей – все это подрывает личный иммунитет миллионов людей и делает их незащищенными перед болезнями. Но вместо того, чтобы решать исходные проблемы, власть всё так же воюет со следствиями, причем сама по себе борьба является источником дополнительного угнетения иммунитета, что ведет к ещё более критической обстановке. И так – во всём. Неудивительно, что провал – это второе имя всей кремлевской политики.