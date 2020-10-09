 

Названы болезни, при которых может быть вредной полезная еда

09.10.2020, 12:17, Разное

Врачи рассказали, что при некоторых болезнях здоровая пища является очень вредной. Один и тот же компонент в разных условиях выступает лекарством и одновременно ядом.
Если имеются проблемы с желудочно-кишечным трактом, нельзя определять определенные продукты. Среди них оказалась цветная капуста, поскольку содержит неперевариваемый углевод рафинозу. По словам медиков, это вещество обычно является полезным для пищеварения, но в случае присутствия симптома раздраженного кишечника оно только усилит неприятные ощущения.

Огромное количество клетчатки содержится в фасоли. Обычно это считается преимуществом, но, когда имеются проблемы с пищеварительным трактом, лучше включить в рацион продукты, которые легко усваиваются. Как только желудок станет нормально выполнять все функции, можно снова начать употреблять фасоль.

Отличными диетическими продуктами являются брюссельская капуста и брокколи. Однако наряду с клетчаткой в них содержатся углеводы под названием олигосахариды, которые не переваривается.

Витамин С содержится в апельсиновом соке. Врачи рекомендуют отказаться от данного напитка при заболеваниях желудка из-за повышенной кислотности.



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