Киркоров рассказал о состоянии попавшего в реанимацию отца

09.10.2020, 12:17, Разное

Известный российский певец Филипп Киркоров поделился инфрмацией о том, как чувствует себя его отец Бедрос после попадания в реанимацию. Там он оказался из-за осложнений, которые развились на фоне коронавируса.

В интервью «Дни.ру» Киркоров рассказал, что его 88-летний отец пока находится в реанимации. Своего родителя король отечественной эстрады помесил в «серьезную» клинику. Пока отцу исполнителя очень трудно говорить, поэтому связь обеспечивается только через врачей. Сам певец надеется, что все это скоро закончится, и родитель поправится.

Каждый день Филиппу Киркорову присылают полную сводку от медперсонала. При этом он до сих пор не понимает, как отец мог подхватить коронавирус, поскольку тот старался не выходить из дома.

Сам же король отечественной эстрады также переболел коронавирусом. Заболевание прошло у него бессимптомно. Киркоров узнал об этом случайно, когда сдал тест на COVID-19 в Греции. Его результаты показали, что в крови у знаменитости имеется большое количество антител.