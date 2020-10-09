 

В Киеве зафиксирован рекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки – Кличко

09.10.2020, 12:05, Новости дня

В Киеве за прошлые сутки выявили более 500 случаев COVID-19, это рекордный показатель с начала эпидемии. Об этом на брифинге 9 октября сказал мэр столицы Виталий Кличко, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

За сутки в Киеве коронавирус был подтвержден у 567 человек, 10 пациентов умерло, 295 выздоровело. 

“В столице впервые такое число заболевших”, – отметил мэр.

По его словам, за сутки госпиталихировали 78 пациентов, остальные на самоизоляции.

“Сегодня в стационарах столичных медучреждений лечится 1675 больных… 388 пациентов в тяжелом состоянии, 527 получают кислородную поддержку, 46 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких”, – сказал Кличко.

Он отметил, что заполненность койкомест для пациентов с коронавирусной инфекцией достигла более 70%.

Всего в Киеве COVID-19 заболело уже 26 463 человека, 463 умерло, 9411 излечилось.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине, по состоянию на 9 октября, зафиксировали 250,5 тыс. случаев коронавирусной инфекции, из них рекордные 5804 – за последние сутки. Скончались 4779 пациентов с COVID-19, вылечились 110,7 тыс. больных.

Главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Киеве увеличат число койко-мест для пациентов с COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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