Уходим на каникулы, но учимся

09.10.2020, 12:00, Разное

Школам и родителям дают прямо противоположные вводные.

Учимся или не учимся? Дистанционно или в классе? Начало октября снова растревожило учителей, родителей и детей: на их головы опять посыпались взаимоисключающие прогнозы и обещания.

5 октября в 12.16 «Интерфакс» рассказал со ссылкой на замминистра просвещения Виктора Басюка, что школы Москвы, Сахалина и Ульяновской области вскоре перейдут на дистанционную форму обучения. Уже через час Министерство просвещения опровергло эту информацию. И не просто опровергло, а предложило «доверять только официальным источникам и не распространять информацию, которая может ввести в заблуждение». В тот же день лично президент Путин в эфире телеканала «Россия 24» сказал: «Разговоры о закрытии школ, о якобы полном переходе в будущем на дистанционный формат обучения являются несерьезными». Так-так, думает озабоченный слушатель. Значит, речь не только о Москве, Ульяновской области и Сахалине?

Мы это уже проходили весной. Проводим занятия, но у нас каникулы. Добровольно, но обязательно. Год кончился, оценки выставили, но уроки проводим. ЕГЭ начнется в июне, но в июле. Мы ловили двусмысленные сигналы в расплывчатых фразах «Министерство просвещения не исключает» и «сохраняется возможность».

Теперь начинается то же самое: замминистра просвещения говорит «дистант будет в Москве точно», Минпрос опровергает и велит слушать официальные источники (замминистра — неофициальный?), президент говорит «речь не идет о полном переходе на дистант» (а о частичном идет?). Эта игра в данетки уже надоела.

Всем выйти из сумрака

Учителя в целом не хотят уходить на дистант. Во-первых, втрое больше подготовки к каждому уроку. Во-вторых, за черными квадратиками на мониторе не видно лиц, непонятно, есть ли за ними дети, ушли обедать или сосредоточенно чатятся друг с другом (некоторые так и делают). Учительские шутки прошлого сезона: «Всем выйти из сумрака!», «Я как будто со стеной крематория разговариваю». Иногда в самом деле кажется, что разговариваешь со стеной крематория: перед тобой сплошные черные плитки с именами и тишина. Любой вопрос повисает в воздухе.

Однажды я отчаялась и сказала: так, кто меня сейчас слышит, — включите камеру! Сюрприз: камеры включились у всех.

В-третьих, очень много душевных сил уходит на преодоление отстраненности, разобщенности, на попытки включить тех, кто отмалчивается. Я и сама на видеоконференциях всегда пытаюсь спрятаться за черный квадратик. Но когда ты преподаватель — трудно работать, не видя выражения лиц, без обратной связи. У кого-то нет камеры, у кого-то не работает микрофон, у кого-то на заднем плане орет младший брат. «Кто понял — ставьте плюсик».

Фото: Виктория Одиссонова «Новая»

От дистанта все устали. Соскучились по живым людям и болтовне ни о чем, по человеческому присутствию рядом. В День знаний дети восторженно братались друг с другом, учителя примеряли розданные в школе прозрачные козырьки-щитки. Теперь все похожи на сварщиков. В щитке весь звук уходит назад, за уши. Когда коллеги говорят со мной, не снимая прозрачных щитков, я их не слышу. Некоторые дети на уроке сидят в маске. Я не вижу их выражения лица, не знаю, как они на меня реагируют. Не всегда разбираю, что они говорят. Наверное, это меньшее зло. Мне вести урок в маске тяжело, я задыхаюсь. Но если кабинет большой, у доски можно маску не надевать. К детям не подходить. Дистанция.

Среди друзей опять начались случаи ковида. У знакомых детей классы уходят на карантин. Ответственные коллеги при каждом чихе бегут сдавать ПЦР на коронавирус. Я тоже уже сбегала.

Мы еще не успели привыкнуть к детям, а они к нам. Не успели войти в рабочую колею, отстроить заново социальные связи на новой социальной дистанции. И вдруг — дети после второго урока понесли по коридору новость о второй неделе каникул. Коллеги набегу из класса в класс перебрасываются репликами: «Да точно будут — на РБК уже новость есть». — «Да нет, еще приказа нет». — «Ждем директора с селектора». — «Да есть уже приказ по Москве».

Возможность прогулять

Родители и дети совсем не так единодушны насчет дистанта, как учителя. Выигрывают от него те, кто страдает от ранних подъемов и долгой дороги, кто способен учиться сам, кто спокойно переносит отсутствие ежедневной тусовки.

Вот что рассказывают матери школьников. «Возможность организовать сыну рабочее место у нас есть. Если что-то понадобится объяснить, меня это не слишком напряжет. И да, я работающий родитель. Работаю дома, но полноценный рабочий день. Мне повезло, что сын достаточно ответственный уже и может многое сам» (Ольга). «Я из соображений безопасности за дистант хоть до конца года. Мои учатся на дистанте очень организованно, за младшей нужен минимальный контроль за отправкой домашних заданий, так как много преподавателей, у всех свои требования, куда и что отправлять. Старшая — все сама» (Татьяна).

Выигрывают и те, кто, наоборот, слишком сильно растормаживается в школьной суете и хаосе — а дома есть кому присматривать. Страдают же семьи младшеклассников и несобранных детей любого возраста: «Сейчас второй класс, и хочется заняться уже своими делами хоть немного, а не только учебный процесс организовывать. Тем более что сыну в школе нравится, а у меня без уроков остается время на остальных детей» (Анна). «Я, как мама второклассника, которого по два часа усаживают за домашку и который все делает по принципу «и так сойдет», думаю, что во втором карантине с дистанционкой моя психика окончательно скажет ква» (Елена). «Я работаю из дома, но пока у них уроки, я только ими занимаюсь. Одного надо поснимать, как он физру делает, у другого виснет комп, а то уже вместо учебы пошла игра… Дети устают, глаза болят, образуется зависимость… Им очень не хватает общения, друзья и одноклассники живут далеко, и если мы сидим у себя, то их не видим. Весенний дистант из нас все силы выжал…» (Анна).

Некоторые решают вопрос радикально: «Нас в первом классе устроит именно дистант. Потому что с очным обучением уже началось «не хочу в школу, я устала, я не могу, можно я сегодня не пойду» и все такое. И при этом в первом классе никакой аттестации нет вообще, поэтому даже думать о том, как эту аттестацию проходить удобнее, не надо. Дистант — это будет прекрасная возможность просто прогуливать школу» (Наталья).

Родители подростков сердятся, что дети на дистанте все равно болтаются без масок в торговых центрах и уж лучше бы они это время проводили в школе — опасность та же, а пользы больше. Сергей Собянин в своем блоге заметил, что на каникулах дети должны сидеть дома или гулять, а не ездить в транспорте — и именно этим объяснил приостановку действия льготных транспортных карт для школьников. Родители ожидаемо не в восторге.

А также в области балета

Страдают семьи, где родители работают дома: «Сложно со связью бывает, когда зум у всех, сложно, когда всем нужна тишина и свое рабочее место» (Татьяна).

Страдают те, у кого школы не нашли единого технического решения, а детям приходится метаться между WhatsUp, Google Hangouts, Zoom и группами в «ВКонтакте». Мать шестиклассника Ольга делится: «Проучился перед каникулами четыре дня на карантине, в целом было так: пока система (зум, эл. дневник, гугл-класс — у них все вариации) работает без сбоев — он как-то справляется сам. При малейшем сбое системы — забрасывает нас в вотсапе просьбами о помощи».

Многие семьи решили оставить детей на дистанте или вовсе перевести на семейное обучение. Мать восьмиклассника Алиса удивляется: «За последнее время я чуть не каждый день рассказываю друзьям, знакомым и знакомым знакомых, как организовать семейное обучение. В один из дней ко мне обратились трое».

Фото: Виктория Одиссонова «Новая»

«Математикой, программированием, английским и окружающим миром дочь занимается на Фоксфорде, школа перестанет этому мешать наконец-то, — говорит мать третьеклассницы Анастасия Полунина. — Диктанты обещает взять на себя дедушка. Единственное, о чем мы жалеем, — закрылся на каникулы, и неясно, откроется ли, бассейн».

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То, что дети практически лишились всякого дополнительного образования, спортивных секций, художественных и музыкальных школ, очень расстраивает родителей. Бальные танцы, хоккей, хоровое пение потихоньку отмирают.

При этом даже двухнедельные каникулы для многих школьников и учителей оказались не такими уж и каникулами. Учителя в некоторых московских школах получили от начальства требование срочно, в трехдневный срок, предоставить предложения по тематическому каркасу МЭШ (работа, связанная с улучшением поиска нужных уроков). «Ну у вас же уроков нет, а зарплату вы получаете, работайте», — объяснил один завуч.

Многодетная мать Светлана Строганова написала в фейбсуке: «У вас нет ощущения, что эти объявленные внеплановые каникулы (подчеркнуто) — это такое же кидалово, как и те апрельские так называемые нерабочие дни, в которые все равно надо было работать? Потому что если это каникулы, то дети ждут, что смогут отдыхать. А нам сыпется куча заданий от учителей — выучить это, написать это, сделать вот это, прочитать… (список книг), ссылки на подключение к вебинарам и т.д. Ребята, либо уже не лукавьте и делайте дистанционное обучение и так его и называйте, либо если это каникулы, то дайте родителям решать, хотят они детей в каникулы нагружать и чем. Вранье стало частью государственной системы — снизу доверху. Врут в Минобре, что не будет дистанционки, упираются до победного, а потом все равно вводят. Ну что за хрень? Почему честно не сказать? Ну я хотя бы уже готовиться начну заранее, так же всем будет лучше».

В чем все единодушны — так в том, что лучше уж объявить дистант заранее, чтобы все к нему подготовились, чем держать школьников, родителей и учителей в бесконечной тревоге. И уж точно исключить двойные сигналы: вводим, но не вводим, сообщаем, но опровергаем, уходим на каникулы, но учимся. Не надо нас дополнительно сводить с ума, мы и сами с этим всем успешно свихнемся.

Ирина Лукьянова

учитель, обозреватель «Новой»