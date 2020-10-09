 

Марина Федункив назвала Моргенштерна «пьяным Корнеем Чуковским»

09.10.2020, 11:53, Разное

Российская актриса и певица Марина Федункив считает, что рэпер Моргенштерн похож на «пьяного Корнея Чуковского». Такие ассоциации ей в голову пришли, поскольку за ним, как и за детским поэтом, подростки повторяют репертуар.
В эфире YouTube-шоу «Ходят слухи» Марина Федункив призналась, что сейчас серьезный посыл в песнях не играет какой-либо существенной роли. Кумирами молодежи сегодня являются рэпер Моргенштерн и блогер Даня Милохин. Но их песни скорее «веселые и забавные», поэтому Моргенштерн актрисе напоминает «пьяного Корнея Чуковского», который издает какие-то ритмичные звуки, а аудитория за ним их повторяет.

Недавно Марина Федункив решила отойти от карьеры актрисы и попробовать свои силы в музыке. Так, она выпустила первый сингл «Лав стори», но на этом артистка останавливаться не собирается. Стоит отметить, что в начале сентября Моргенштерну на церемонии Tropical Style Awards 2020 вручили премию «Женщина года».



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.08 / Звезда сериала “Хор” Дженна Ушковиц выходит замуж

09.10 / Михаилу Ефремову в СИЗО потребовалась помощь врачей

20.08 / Молодой мужчина признался, что всю жизнь видит страшных демонов и призраков

14.08 / Израиль отказал Александру Лукашенко в визе репатрианта

06.08 / Названа истинная причина ухода Михалковой из “Уральских пельменей”

24.06 / Парадный невыход

20.09 / Русскоязычные СМИ Украины

28.09 / Мнение: Плохой сигнал. О расстрельной тюрьме “Серпантинка”

05.10 / В Совфеде оценили вероятность повторного введения всеобщего карантина в России

22.07 / Мнение: И опять Среда Эмпатии в Шоколаднице!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска