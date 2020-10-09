Марина Федункив назвала Моргенштерна «пьяным Корнеем Чуковским»

09.10.2020, 11:53, Разное

Российская актриса и певица Марина Федункив считает, что рэпер Моргенштерн похож на «пьяного Корнея Чуковского». Такие ассоциации ей в голову пришли, поскольку за ним, как и за детским поэтом, подростки повторяют репертуар.

В эфире YouTube-шоу «Ходят слухи» Марина Федункив призналась, что сейчас серьезный посыл в песнях не играет какой-либо существенной роли. Кумирами молодежи сегодня являются рэпер Моргенштерн и блогер Даня Милохин. Но их песни скорее «веселые и забавные», поэтому Моргенштерн актрисе напоминает «пьяного Корнея Чуковского», который издает какие-то ритмичные звуки, а аудитория за ним их повторяет.

Недавно Марина Федункив решила отойти от карьеры актрисы и попробовать свои силы в музыке. Так, она выпустила первый сингл «Лав стори», но на этом артистка останавливаться не собирается. Стоит отметить, что в начале сентября Моргенштерну на церемонии Tropical Style Awards 2020 вручили премию «Женщина года».