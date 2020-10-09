В университете Хопкинса у человека нашли ген регенерации глаз

09.10.2020, 11:50, Разное

Ученые выяснили, что у человека есть все необходимое для регенерации глаз и других органов чувств. Однако воспользоваться этим преимуществом он не может, поскольку отвечающий за эти функции ген находится в «выключенном» состоянии.

Исследование проводили сотрудники университета Джона Хопкинса под руководством нейробиолога Сета Блэкшоу. По его словам, травма органов зрения очень часто приводит к слепоте. Строение сетчатки настолько сложное, что даже маленькое повреждение она не в состоянии восстановить, как другие ткани человека.

При этом эксперт напомнил, что у многих животных имеется способность, позволяющая регенерировать органы зрения, например у некоторых рыб. И у людей в целом есть такие гены. Но в результате эволюционного развития ген, который мог бы запустить процесс регенерации, по какой-то причине оказался «выключен».