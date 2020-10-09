Названы продукты, от которых нужно отказаться в пандемию

09.10.2020, 11:50, Разное

Россиянам рассказали, от каких продуктов лучше отказаться в период пандемии коронавируса, чтобы поддерживать свой иммунитет на должном уровне. По словам диетолога Ольги Ненастиной, нужно перестать употреблять фасфуд, консервы и жареную пищу. К тому же рекомендуется исключить из рациона сахар, поскольку он отрицательно воздействует на стенки сосудов.

От консервов необходимо отказаться в принципе, поскольку в переработанных продуктах отсутствует питательная ценность. Сахар в рационе влияет на рост числа бактерий. Жареная пища и фастфуд также не должны употребляться.

В период пандемии в особенности важна поддержка иммунитета. В связи с этим важно получать достаточное количество минералов и витаминов. Они в большом числе содержатся в салатной зелени и овощах.

В повседневном рационе должна присутствовать рыба, молочные продукты, птица. Нельзя забывать о поддержании водного баланса.

Врач отметила, что в основном в группу риска входят пожилые люди, поэтому им нужно в обязательном порядке есть белок и витамины. Часто не рекомендуется употреблять красное мясо, но его можно съесть раз в неделю. Также необходимо больше двигаться, пребывать на свежем воздухе в местах, где не наблюдается большое скопление людей, избегать стрессов, пишет портал «РИА Новости».